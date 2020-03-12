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Новый температурный рекорд в Екатеринбурге в два раза превысил максимум 2016 года

Синоптики в четверг зафиксировали в городе 14 градусов тепла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Синоптики в четверг зафиксировали новый температурный рекорд для 12 марта в Екатеринбурге - 14 градусов. Предыдущий рекорд в 7,2 был зафиксирован 12 марта 2016 года, сообщили ТАСС в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня было зафиксировано 14 градусов [тепла]. И мы побили предыдущий рекорд, который отмечался в 2016 году 12 марта - 7,2 градуса, то есть [рекорд превышен] практически в два раза", - сказали в гидрометцентре.

Собеседник агентства отметил, что такая температура характерна для конца марта или начала апреля.

Ранее в гидрометцентре сообщали, что прошедшая зима стала самой теплой в Екатеринбурге. Средняя температура превысила рекорд 1982-1983 годов почти на 2 градуса.

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РоссияСвердловская область
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