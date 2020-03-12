Бывшего сотрудника компании-автодилера на Урале осудили на пять лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии бывшего сотрудника автодилера, признав его виновным в хищении 23,1 млн рублей у 22 потерпевших. Осужденный заключал недействительные договоры купли-продажи с потерпевшими уже после увольнения из организации, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Павла Аношкина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере"). <…> В период с марта по июль 2018 года Аношкин похитил денежные средства 22 потерпевших на общую сумму свыше 23,1 млн рублей. Суд назначил Аношкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что во время работы в компании Аношкин получил от директора "доверенность на право заключения агентских договоров". После увольнения из организации бывший менеджер продолжал заключать договоры с потерпевшими от имени компании, "после чего получал от собственников автомобилей документы на автомашины и ключи, продавал автомашины, а полученные денежные средства обращал в свою пользу", уточняется в сообщении. В суде он полностью признал свою вину.