Два спортивных функционера в Югре стали фигурантами дела о мошенничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили дело в отношении руководителя компании "Планета сервис" и бывшего заместителя директора Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в Ханты-Мансийском автономном округе. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

"На основании материалов прокурорской проверки в отношении руководителя "Планета сервис" и бывшего заместителя директора колледжа возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Бывшему заместителю директора учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2016 году Югорский колледж-интернат олимпийского резерва с "Планета сервис" заключил договор по проведению обучающих семинаров для судей в рамках комплекса ГТО на сумму более 1 млн рублей. "При этом компанией "Планета сервис" услуги по договору не оказывались, а обучающие семинары проведены силами работников колледжа. В то же время руководством учреждения акты выполненных работ по договору подписаны, "Планета сервис" произведена оплата", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в дальнейшем фактический руководитель компании обналичил поступившие на счет общества деньги и совместно с заместителем директора учреждения похитил их, разделив между собой.