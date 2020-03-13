{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два спортивных функционера в Югре стали фигурантами дела о мошенничестве

По данным прокуратуры, в 2016 году Югорский колледж-интернат олимпийского резерва заключил договор с "Планета сервис" на проведение семинаров на сумму более 1 млн рублей, обучение компания не проводила

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили дело в отношении руководителя компании "Планета сервис" и бывшего заместителя директора Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в Ханты-Мансийском автономном округе. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

"На основании материалов прокурорской проверки в отношении руководителя "Планета сервис" и бывшего заместителя директора колледжа возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Бывшему заместителю директора учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2016 году Югорский колледж-интернат олимпийского резерва с "Планета сервис" заключил договор по проведению обучающих семинаров для судей в рамках комплекса ГТО на сумму более 1 млн рублей. "При этом компанией "Планета сервис" услуги по договору не оказывались, а обучающие семинары проведены силами работников колледжа. В то же время руководством учреждения акты выполненных работ по договору подписаны, "Планета сервис" произведена оплата", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в дальнейшем фактический руководитель компании обналичил поступившие на счет общества деньги и совместно с заместителем директора учреждения похитил их, разделив между собой.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Челябинский цинковый завод за пять лет вложит в экологическую модернизацию 4,6 млрд рублей
Планируется реализовать в том числе проекты по доочистке сточных вод, установке стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС