Цуканов считает, что Ямалу и Югре нужно усилить работу по переводу транспорта на ГМТ

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов должны усилить работу по переводу общественного транспорта на природный газ. Почти треть от всех выбросов в регионе приходится на автомобили, сообщил в пятницу полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов на совете по экологической политике.

При переводе транспорта на газомоторное топливо выбросы автомобиля сокращаются на 80% и более. Другое преимущество - финансовое. Кубометр метана стоит на заправках 15-16 рублей, а эквивалентный ему литр 95-го бензина - 46-48 рублей; дизельного топлива - 45-47 рублей.

"Надо активизировать работу [по переходу на газ] в ЯНАО, где количество общественного и коммунального транспорта на газе сократилось за два года на 20%. Отсутствует такой транспорт в крупнейших городах Югры: Нижневартовске и Нефтеюганске. Суммарный объем выбросов от передвижных источников составляет более 1,5 млн т, это практически треть суммарного объема выбросов", - сказал он.

Цуканов отметил, что проблема по внедрению газомоторного топлива в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО состоит в том, что в этих регионах почти нет инфраструктуры по заправке природным газом. Всего за последние два года в округе было построено пять таких станций.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уточнил, что в последние годы регион закупил порядка 40 автобусов только на газомоторном топливе, причем в последний год это автобусы из Курганской области. Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что власти региона знают о проблеме.

"Был неудачный опыт взаимодействия с потенциальными участниками процесса с точки зрения строительства заправочных станций. Именно поэтому мы не приобретали автобусы на газомоторном топливе, хотя в прошлом году 40 штук приобрели. Сейчас есть более или менее понятная программа строительства в Тобольске и Тюмени. Наш план - ежегодное приобретение 70 автобусов в год. Мы будем приобретать их только на газомоторном топливе, в том числе стимулируя компании на строительство газозаправочных станций", - отметил Моор.