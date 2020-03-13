В Тюменской области в 2020 году планируют ликвидировать 136 свалок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Тюменская область в 2020 году ликвидирует 136 свалок на общей площади 130 га, сообщил в пятницу губернатор Тюменской области Александр Моор на совете по экологической политике при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе.

"Хочу сказать, что <…> вне рамок нацпроекта в наших госпрограммах мы ликвидируем ранее накопленные и выявленные свалки. В 2019 году ликвидировано 360 свалок на общей площади почти 72 га. В 2020 году будет ликвидировано 136 свалок на общей площади 130 га", - сказал Моор.

Он добавил, что на завершающей стадии находится строительство третьего и последнего мусоросортировочного завода в городе Ишиме.

Также в области разработана электронная модель обращения с отходами. "Сейчас мы приводим ее в соответствие с учетом недавно измененной детальной схемы обращения с отходами Тюменской области", - добавил он.

Моор отметил, что на данный момент не весь объем отсортированного мусора идет на вторичную переработку. "По итогам 2019 только 24% отсортированного сырья пользуется спросом и продано. Все остальное лежит на складе, и здесь нужно принимать системные меры, стимулировать спрос и переработку этих отходов", - сказал он.