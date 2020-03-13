{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюменской области в 2020 году планируют ликвидировать 136 свалок

Их общая площадь составляет 130 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Тюменская область в 2020 году ликвидирует 136 свалок на общей площади 130 га, сообщил в пятницу губернатор Тюменской области Александр Моор на совете по экологической политике при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе.

"Хочу сказать, что <…> вне рамок нацпроекта в наших госпрограммах мы ликвидируем ранее накопленные и выявленные свалки. В 2019 году ликвидировано 360 свалок на общей площади почти 72 га. В 2020 году будет ликвидировано 136 свалок на общей площади 130 га", - сказал Моор.

Он добавил, что на завершающей стадии находится строительство третьего и последнего мусоросортировочного завода в городе Ишиме.

Также в области разработана электронная модель обращения с отходами. "Сейчас мы приводим ее в соответствие с учетом недавно измененной детальной схемы обращения с отходами Тюменской области", - добавил он.

Моор отметил, что на данный момент не весь объем отсортированного мусора идет на вторичную переработку. "По итогам 2019 только 24% отсортированного сырья пользуется спросом и продано. Все остальное лежит на складе, и здесь нужно принимать системные меры, стимулировать спрос и переработку этих отходов", - сказал он.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
Реклама на ТАСС
Цуканов считает, что Ямалу и Югре нужно усилить работу по переводу транспорта на ГМТ
По словам полпреда президента в Уральском федеральном округе, почти треть от всех выбросов в регионе приходится на передвижные источники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС