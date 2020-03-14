{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области стартует фестиваль "Не темно", поддержанный президентским грантом

Художники региона покажут в Первоуральске световые инсталляции на темы экологического движения, обретения внутреннего комфорта, отношения общества к "нестандартным" людям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Художники из Екатеринбурга и Первоуральска представят световые инсталляции, призванные продлить день и сделать ночь чуть светлее и теплее. В работах художников отражены высказывания о современных проблемах, увидеть их можно в субботу - поддержанный президентским грантом фестиваль "Не темно" открывается в 17:00 (мск) на площадке Инновационного культурного центра в Первоуральске, сообщила ТАСС руководитель проекта Евгения Никитина.

"Студенты из Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) представят видеомейпинг. Работы, которые делают художники из Первоуральска - это публичные высказывания языком искусства о проблемах, которые их волнуют. Там есть представители экологического движения, работы о внутреннем комфорте, о проблеме отношения к "нестандартным" людям", - сказала она. Пресс-секретарь Фонда президентских грантов Наталья Галанина уточнила, что фестиваль проводится в рамках проекта "Визуальная экология "новых" территорий", поддержанного президентским грантом на 4,2 млн рублей.

Никитина отметила, что площадка - это не только способ дать высказаться художникам, но и помочь им научиться это делать с помощью различных инструментов - для участников фестиваля предусмотрены образовательные мероприятия - лекции и мастер-классы, разработанные специалистами ЕАСИ.

"Команда проекта ["Визуальная экология "новых" территорий"] развивает взаимодействие между местными жителями, художниками, властями и представителями бизнеса, чтобы вдохнуть новую жизнь в городские окраины, депрессивные пространства новостроек и спальных районов, в небольшие нестоличные города. В рамках проекта проходят фестивали, публичные лекции и образовательные программы, выставки объектов современного искусства и конференции", - отмечают в фонде.

Идею создания культурных центров в малых и средних городах России в 2012 году поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Центр в Первоуральске был пилотным, его открыли в 2016 году, а студия анимации создана здесь в августе 2018 года. Центры совмещают культурную и образовательную функции. Здесь проходят выставки современного искусства, концерты, кинопоказы, лекции, курсы, работают кружки.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Финалистами конкурса "Мастера гостеприимства" стали 14 человек из шести регионов России
Всего в региональном полуфинале в Уфе принимали участие 89 конкурсантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС