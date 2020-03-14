В Свердловской области стартует фестиваль "Не темно", поддержанный президентским грантом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Художники из Екатеринбурга и Первоуральска представят световые инсталляции, призванные продлить день и сделать ночь чуть светлее и теплее. В работах художников отражены высказывания о современных проблемах, увидеть их можно в субботу - поддержанный президентским грантом фестиваль "Не темно" открывается в 17:00 (мск) на площадке Инновационного культурного центра в Первоуральске, сообщила ТАСС руководитель проекта Евгения Никитина.

"Студенты из Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) представят видеомейпинг. Работы, которые делают художники из Первоуральска - это публичные высказывания языком искусства о проблемах, которые их волнуют. Там есть представители экологического движения, работы о внутреннем комфорте, о проблеме отношения к "нестандартным" людям", - сказала она. Пресс-секретарь Фонда президентских грантов Наталья Галанина уточнила, что фестиваль проводится в рамках проекта "Визуальная экология "новых" территорий", поддержанного президентским грантом на 4,2 млн рублей.

Никитина отметила, что площадка - это не только способ дать высказаться художникам, но и помочь им научиться это делать с помощью различных инструментов - для участников фестиваля предусмотрены образовательные мероприятия - лекции и мастер-классы, разработанные специалистами ЕАСИ.

"Команда проекта ["Визуальная экология "новых" территорий"] развивает взаимодействие между местными жителями, художниками, властями и представителями бизнеса, чтобы вдохнуть новую жизнь в городские окраины, депрессивные пространства новостроек и спальных районов, в небольшие нестоличные города. В рамках проекта проходят фестивали, публичные лекции и образовательные программы, выставки объектов современного искусства и конференции", - отмечают в фонде.

Идею создания культурных центров в малых и средних городах России в 2012 году поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Центр в Первоуральске был пилотным, его открыли в 2016 году, а студия анимации создана здесь в августе 2018 года. Центры совмещают культурную и образовательную функции. Здесь проходят выставки современного искусства, концерты, кинопоказы, лекции, курсы, работают кружки.