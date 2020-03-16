Инновационные проекты Startup tour 2020 реализуют в рамках Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Проекты Startup tour 2020, этап которого проходит в Екатеринбурге 16-17 марта, будут реализованы в рамках подготовки к Универсиаде-2023, сообщил в понедельник старший вице-президент Фонда "Сколково", генеральный директор АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" Александр Чернов на официальном открытии форума.

"Я рассчитываю, что многие из ваших проектов <…> станут частью, которую мы реализуем в рамках подготовки к Универсиаде. Если эти проекты IT, медицинские, энергетические, индустриальные будут иметь смысл и будут готовы к тому, чтобы <…> реализоваться в рамках Универсиады, то я сделаю все, чтобы это случилось", - сказал он.

В рамках форума в течение двух дней пройдут панельная дискуссия "Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике", лекции "Равенство возможностей в эпоху цифровизации экономики", "Что нужно СМИ от стартапа" и многое другое. В полуфинал Open Innovations Startup Tour в Екатеринбурге прошли 30 инновационных проектов из сферы информационных технологий, биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве, индустриальных и энергетических технологий. Среди них представители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Москвы.

Open Innovations Startup Tour - самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду (в 1973 году летняя Универсиада состоялась в Москве), которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.