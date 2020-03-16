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Посол США в России посетит "Ельцин Центр" в Екатеринбурге

Во время поездки в город 16 марта Джон Салливан также планирует встретиться с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и осмотреть Храм на Крови

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан посетит 16 марта Екатеринбург, где планирует встретиться с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, а также посетить "Ельцин Центр". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства США в Москве.

"Программа поездки предусматривает встречу с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, осмотр Храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, а также посещение президентского центра Б. Н. Ельцина. Кроме того, посол Салливан встретится с молодыми лидерами в сфере традиционного и инклюзивного образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит посла США в Екатеринбург станет его первой поездкой в регионы России и позволит ему лично ознакомиться с работой генерального консульства США.

Теги
СШАРоссияСвердловская областьСалливан, Джон
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