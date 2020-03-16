Четырех полицейских на Урале приговорили к реальным срокам за избиение подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции приговорены в Свердловской области к реальным срокам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Четверо мужчин избивали несовершеннолетних для получения признательных показаний, сообщил в понедельник журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Сапегин.

"Четверо сотрудников полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий. В ходе проверки информации о возможной причастности несовершеннолетнего (2001 года рождения) к краже телефона и банковской карты двое оперуполномоченных, стажер и начальник отдела полиции, применяя насилие, угрожая применением физического насилия, принуждали его к написанию явки с повинной. Кроме того, применяли физическое насилие к знакомой проверяемого подростка. Насилие применялось полицейскими и в местном лесопарке, где в отношении одного из потерпевших, в частности, высказывались угрозы убийством", - сказал он.

Сапегин добавил, что события происходили в июле 2018 года. Подросток в итоге написал явку с повинной, оговорив себя. Позднее его причастность к краже была опровергнута. Синарский суд Каменска-Уральского приговорил полицейских к срокам от трех до четырех лет лишения свободы. В суде уточнили ТАСС, что также им запрещено занимать должности в органах госвласти и внутренних дел в течение трех лет.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что руководитель отдела уволен из МВД. "Что касается троих оперуполномоченных, по ним руководством регионального полицейского главка необходимые в таких случаях меры реагирования будут приняты после вступления приговора суда в законную силу. Всего же за данное вопиющее происшествие к различным видам дисциплинарной ответственности, в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области, привлечено восемь должностных лиц территориального ОВД", - отметил он.