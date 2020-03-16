В Курганской области незаконно выдавали разрешения на добычу пушных животных

ТАСС, 16 марта. Природоохранная прокуратура обнаружила, что департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области незаконно выдавал физическим лицам разрешения на добычу пушных животных. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой региональной прокуратуры в понедельник.

"Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой при проверке департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области выявлены факты незаконной выдачи физическим лицам разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Установлено, что в 2019 году одним из специалистов сектора государственного охотничьего надзора департамента вопреки требованиям федерального и регионального законодательства было незаконно выдано 13 разрешений на добычу пушных животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно законодательству, предоставление разрешений должно быть конкурентным. Однако выявленные документы были выданы департаментом без необходимой жеребьевки.

"Директору департамента природоохранной прокуратурой внесено представление. <…> Виновный специалист привлечен к дисциплинарной ответственности", - уточняет пресс-служба.