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Распространение коронавируса нового типа

В школах и детских садах Екатеринбурга объявлен карантин

Кроме того, максимально разрешенное число участников массовых мероприятий в Свердловской области снижено в пять раз
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© Сергей Стариков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Свердловские власти снизили максимальное разрешенное количество участников массовых мероприятий в пять раз - с 5 тыс. до 1 тыс. человек. Это делается для снижения рисков распространения коронавируса, сообщил в понедельник журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы сейчас вводим дополнительные меры, обеспечивающие санитарную безопасность. Во-первых, мы снижаем порог по количеству участников массовых мероприятий. Если ранее мы ограничивали мероприятия, где численность была в пределах 5 тыс. человек, то сейчас численность - тысяча человек", - сказал он.

Креков добавил, что в школах и детских садах Екатеринбурга объявлен карантин. В остальных городах и селах решение о переводе детей на дистанционное обучение принимается родителями. Проводится анкетирование всех школьников области, выясняется, были ли они или члены их семей за рубежом в последние две недели.

"Также будем заниматься дополнительной обработкой общественных мест: торговых центров, транспортных средств, в первую очередь, это общественный транспорт, метрополитен, если говорить о Екатеринбурге. Все это нужно, чтобы максимально ограничить распространение инфекции", - отметил он.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области на 07:00 мск 16 марта, в регионе не зарегистрировано подтвержденных случаев коронавируса. С 1 февраля проведено 5298 исследований. В регионе открыта горячая линия, любой желающий может позвонить по телефону 112 и получить консультацию по всем вопросам по коронавирусу. Медицинские организации региона готовы к оперативному проведению лабораторных исследований, создан необходимый запас дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Теги
Свердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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