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Посол США в России встретился с митрополитом Екатеринбургским и посетил "Ельцин Центр"

Визит Джона Салливана в Екатеринбург стал его первой поездкой в регионы РФ
Посол США в РФ Джон Салливан Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Посол США в РФ Джон Салливан
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан в ходе двухдневного визита в Екатеринбурге встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и посетил ряд объектов, в том числе "Ельцин Центр". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении американского посольства в Москве в Twitter.

"Сегодня утром посол США в России Джон Салливан встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Также посол посетил Храм на Крови и Мемориал жертв политических репрессий, а в воскресенье побывал в президентском Центре Б. Н. Ельцина", - сообщило диппредставительство.

Запись сопровождается несколькими фотографиями. В частности, на них изображено, как Салливан изучает экспозицию в "Ельцин Центре". На еще одной фотографии можно увидеть, как посол США рассматривает бронзовый мемориал "Маски скорби", посвященный жертвам политических репрессий.

Как ранее отмечало диппредставительство, визит Салливана в Екатеринбург является его первой поездкой в регионы России и позволит ему лично ознакомиться с работой генерального консульства США, расположенного в городе.

Теги
СШАРоссияСвердловская областьСалливан, Джон
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