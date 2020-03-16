Информация об угрозе взрыва самолета, следовавшего из Москвы в Пермь, не подтвердилась

ПЕРМЬ, 16 марта. /ТАСС/. Информация о "минировании" самолета, следовавшего из Москвы в Пермь, не подтвердилась, воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Большое Савино по расписанию. Об этом в понедельник сообщило Министерство безопасности Пермского края в своем официальном телеграм-канале.

В понедельник сообщения о "минировании" получили пять пассажирских самолетов: Москва - Пермь, Москва - Уфа, Москва - Тюмень, Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск. Все они приземлились, не меняя маршруты из-за сообщений о "минировании".

"Сегодня в дежурные службы Пермского края поступила ложная информация об угрозе взрыва на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва - Пермь. В 18:15 [16:15 мск] воздушное судно благополучно приземлилось в пермском аэропорту. Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверочные мероприятия, информация об угрозе не подтвердилась", - сказано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в аэропорту Перми, самолет принадлежит авиакомпании "Аэрофлот", он следовал из аэропорта Шереметьево.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов стали поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов, пик пришелся на субботу, когда неизвестные сообщили о "минировании" четырех бортов. Все угрозы были ложными. Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.