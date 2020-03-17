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Детскую филармонию откроют в Челябинске в сентябре 2021 года

В здании смогут заниматься около 400 детей в возрасте от трех лет

ЧЕЛЯБИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Детскую филармонию, на базе которой создадут молодежный симфонический оркестр, откроют в Челябинске в сентябре 2021 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.

"Детская филармония начнет функционировать в Челябинске в сентябре 2021 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе филармонии ТАСС рассказали, что в здании смогут заниматься около 400 детей в возрасте от трех лет. "Будут созданы различные кружки: хоровой, хореографической, духовой и другие. Кроме того, будет по президентской программе создан спутник Челябинского симфонического оркестра - молодежный симфонический оркестр", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что основную часть расходов, связанных с обучением детей, будет компенсировать государство.

Теги
РоссияЧелябинская область
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