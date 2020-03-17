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Распространение коронавируса нового типа

На Урале по суду госпитализируют четырех контактировавших с зараженным коронавирусом

Это четыре пассажира поезда Москва - Новый Уренгой, которые вышли в Екатеринбурге и отказались от госпитализации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Четыре пассажира поезда Москва - Новый Уренгой, контактировавшие с зараженным коронавирусом, будут принудительно госпитализированы во вторник в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

"В поезде Москва - Новый Уренгой ехал гражданин [с подтвержденным коронавирусом], шесть человек из поезда вышли в Свердловской области - <…> это ситуация буквально [на] этих выходных [произошла]. Если два человека были госпитализированы сразу в городе Талица, то четыре человека в Екатеринбурге отказались от госпитализации. Вчера состоялись судебные заседания, сегодня они будут госпитализированы", - сказал он.

Козловских также отметил, что сейчас в обсервации в регионе находится один человек - гражданка из Китайской Народной Республики, которая прибыла 12 марта и находится сейчас в Первоуральске. В целом под меднаблюдением в области находятся 422 человека - это 357 россиян и семь граждан Южной Кореи.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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