Суд отправил на принудительное лечение няню, убившую ребенка в Тюменской области

ТАСС, 17 марта. Няня, которая похитила и убила ребенка в городе Заводоуковске в Тюменской области, отправлена по решению суда на принудительное лечение. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 24 сентября 2019 года. Пятимесячный ребенок был похищен днем, его тело найдено в лесу, в течение суток 23-летная няня была задержана. Женщина находилась под арестом с 27 сентября, 25 декабря эксперты признали ее невменяемой, выявив расстройство психики.

"Признана невменяемой, в отношении нее применена мера принудительного медицинского характера - направить в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что она признана виновной по статьям УК РФ "Похищение заведомо несовершеннолетнего" и "Убийство малолетнего, сопряженное с похищением".