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В Курганской области создадут ремесленный центр для туристов

Его планируется построить рядом с древней обсерваторией Савин-1 конца эпохи энеолита

ТАСС, 17 марта. Ремесленный центр для туристов планируют создать в Курганской области рядом с древней обсерваторией Савин-1 конца эпохи энеолита - ранней бронзы (первой половины III тысячелетия до н. э.) в Белозерском районе Курганской области. Проект должен привлечь в регион туристов, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Уникальный археологический памятник-обсерватория Савин-1 <…> должен стать объектом, привлекающим туристов и ученых со всей страны. Для этого планируется не только воссоздать его в натуральную величину, но и обеспечить транспортную доступность, места для отдыха и питания людей, приезжающих в Курганскую область для его посещения. В одной из деревень, расположенной рядом с памятником, планируют создать ремесленный центр, где для туристов будет организовано проживание, мастер-классы и торговля натуральными и ремесленными продуктами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже определены инвесторы для обеспечения стройматериалами самого памятника и создания резиденции, там будут сконцентрированы все связанные с памятником материалы.

"Уже в апреле сотрудники археологической лаборатории Курганского государственного университета (КГУ) начнут полевые работы. Необходимо определить границы культурного слоя памятника и начать подготовку к реконструкции", - уточняют в правительстве.

Ранее ТАСС сообщал, что специалисты КГУ разработали и запустили сайт для гостей обсерватории и выпустили антологию с малодоступными для регионов результатами исследований объекта.

Савин-1

Территорию святилища-обсерватории Савин-1 иногда называют "зауральским Стоунхенджем" из-за внешнего сходства с британским. Пробная реконструкция объекта была проведена археологами Москвы и Кургана в 1997 году, возле обсерватории были зафиксированы еще два круговых святилища этого времени. Обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений, святилищ.

Реконструкцию Савин-1 планируют завершить в ноябре 2020 года, для этого на проведение работ из Фонда президентских грантов было выделено 3,8 млн рублей. Реконструкцию проведет Курганский государственный университет (КГУ) совместно с Зауральским обществом друзей истории, археологии и культуры, помимо издания книги, планировалась разработка сайта, 3D-реконструкции и компьютерной игры. Реконструированную обсерваторию планируют превратить в музей-заповедник.

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