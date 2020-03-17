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Проект дайвинга в виртуальном океане победил в этапе Startup tour в Екатеринбурге

Разработчикам проекта вручили 300 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Свердловский проект дайвинга в виртуальном океане стал победителем Startup tour 2020, этап которого проходит в Екатеринбурге 16-17 марта. Разработчики проекта получили приз в размере 300 тыс. рублей.

"Мы можем превратить любой небольшой бассейн в бескрайний виртуальный океан. Вы приходите в бассейн, надевайте шлем подводной виртуальной реальности и погружаетесь, исследуете затонувшие корабли, фантастические инопланетные моря, плаваете с дельфинами, русалками. Можете плыть в любом направлении и в глубину. А уникальная запатентованная система VRDiver снимает ваши усилия и синхронизирует это с картинкой", - сказала один из разработчиков проекта VRDiver Евгения Панасова в ходе защиты проекта на Гранд-финале.

Она отметила, что изобретение уже получило патент в России. Разработчики подали заявки на патенты в США и Китае. "В этом году мы планируем произвести и продать первую партию, уже собран предзаказ", - отметила Панасова. Разработчики добавили, что проект может быть ориентирован на детей и взрослых с различными особенностями по здоровью или проходящих физиотерапию или химиотерапию. Победителям вручили приз в размере 300 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" Александр Чернов на официальном открытии форума сообщил, что некоторые проекты Startup Tour будут реализованы в рамках Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. "Уверен, что несколько проектов станут частью наследия нашей работы по Универсиаде. Безусловно проект сердечного мониторинга [один из финалистов] - это проект который при определенной доработке может стать частью нашего сопровождения участников Универсиады", - отметил Чернов в беседе с корр. ТАСС, отметив, что проект-победитель также может быть использован на объектах Универсиады после соревнований.

Open Innovations Startup Tour - самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. Он проводится в разных городах РФ с 2011 года и включает конкурс технологических проектов, а также большую образовательную программу и конференции. Участники соревнуются за приз в размере 300 тысяч рублей и возможность выйти в финал программы "Старт". Все победители будут приглашены на Startup Village - крупнейшую конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ, которая состоится в инновационном центре "Сколково" в конце мая.

Теги
РоссияСвердловская область
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