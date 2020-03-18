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Свердловская область подписала с РЖД соглашение о развитии инфраструктурных проектов

Глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что планируется в том числе запустить сеть железнодорожных путей, соединяющих отдаленные районы Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым соглашение о сотрудничестве региона и РЖД, сообщил губернатор на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

"В планах - запустить несколько важных инфраструктурных проектов: транспортно-логистический центр "Екатеринбург" в районе ж/д станции "Седельниково", грузовой двор на станции "Гипсовая", а также сеть ж/д путей, соединяющих отдаленные районы уральской столицы", - говорится в сообщении.

Куйвашев уточнил, что стороны соглашения намерены развивать городские железнодорожные перевозки в Екатеринбурге.

"Так, например, маршрут по проекту "Новокольцовский" будет проходить через Екатеринбург-ЭКСПО, аэропорт Кольцово, объекты Универсиады и Сималенд, а маршрут "Юго-Западный обход" - через микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, Визовый и парк развлечений DreamWork. Это позволит обеспечить высокую транспортную доступность", - написал губернатор.

Глава региона добавил, что в рамках сотрудничества с РЖД область продолжит развивать скоростное железнодорожное сообщение, в частности, с помощью запуска скоростных поездов "Ласточка".

Теги
РоссияСвердловская область
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