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Один человек пострадал при пожаре в частных домах в Челябинской области

Инцидент произошел в поселении Исаково

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Один человек получил ожоги и был госпитализирован при пожаре в некапитальных домах в поселении Исаково в Челябинской области, которые горят на площади 600 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как отметили в МЧС, пожар охватил шесть некапитальных домов поселения, расположенного на территории поселка. "В 23:40 (мск) объявлена локализация пожара примерно на 600 кв. м, а в 23:48 ликвидировано открытое горение. Пострадал один человек, он госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами", - сказали в пресс-службе.

К тушению пожара привлечены 93 человека и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Теги
РоссияЧелябинская область
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