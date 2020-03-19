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75-летие Победы

Большую часть техники для парада 9 мая в Москве подготовили предприятия "Уралвагонзавода"

Всего специалистами предприятий, входящих в концерн, подготовлено 139 единиц боевой техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Предприятия концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию Ростех) подготовили к московскому параду Победы 139 единиц техники, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна в четверг.

"Всего специалистами предприятий, входящих в концерн, - АО "НПК "Уралвагонзавод", АО "Омсктрансмаш", АО "Уратрансмаш", АО "ЦНИИ "Буревестник", АО "61-й БТРЗ" - подготовлено к параду 139 единиц боевой техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, 61-м бронетанковым ремонтным заводом полностью продиагностировано, восстановлено и приведено к парадному облику более 40 единиц исторической техники, которая возглавит парадные колонны. Это танки Т- 34-85 и самоходные артиллерийские установки Су-100. "Ряд машин примут участие в параде Победы впервые. Это танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ, БМП Т-15 "Армата" с 57-миллиметровым боевым модулем "Кинжал", БМ 2С38 "Деривация-ПВО", - добавили в "Уралвагонзаводе".

В пресс-службе концерна добавили, что на всех этапах подготовки к торжественным мероприятиям его сотрудниками будет осуществляться полное техническое сопровождение военной техники.

Как ранее рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в московском параде Победы в этом году примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые. По словам Шойгу, это в том числе боевые машины пехоты "Курганец-25" с новыми боевыми модулями"Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун". Также, по данным Минобороны, на параде впервые будут представлены огнеметная система "Тосочка".

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр концерна входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в РФ и за ее пределами. Это известные в стране и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальной и дорожно-строительной техники, танков и другой техники.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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