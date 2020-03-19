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75-летие Победы

Военные воссоздали два бронеавтомобиля времен войны для парада Победы в Екатеринбурге

Броневик БА-64 активно использовался советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Военнослужащие ремонтно-эвакуационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, завершили воссоздание двух бронеавтомобилей БА-64 времен Великой Отечественной войны для участия в параде 9 мая в Екатеринбурге в составе исторической механизированной колонны, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Работа над воссозданием бронеавтомобилей в первозданном виде заняла более года. На начальном этапе военнослужащие ЦВО, используя архивные чертежи и схемы, воссоздали детали кузова, шасси, вооружения первого советского серийного полноприводного бронеавтомобиля. На стадии сборки особое внимание уделялось точности подгонки узлов и частей бронеавтомобилей. Силовой установкой броневиков стали двигатели внутреннего сгорания от военных автомобилей, сходных с БА-64 по размерам и весу", - говорится в сообщении пресс-службы.

БА-64 - советский легкий бронеавтомобиль периода Великой Отечественной войны. Опытный образец был создан в 1941 году на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64. Всего в ходе серийного производства БА-64 с апреля 1942 по начало 1946 года было выпущено 9063 бронеавтомобиля этого типа.

Броневики активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны преимущественно в роли легкобронированных машин разведки и поддержки пехоты. Основным вооружением БА-64 был танковый пулемет Дягтерева "ДТ-29" 7,62 мм.

Теги
РоссияСвердловская областьЧелябинская область75-летие Победы
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