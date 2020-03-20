Оперативный штаб в Тюменской области опроверг смерть мужчины от коронавируса

ТАСС, 20 марта. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса опроверг информацию СМИ о смерти пациента от коронавируса. Об этом говорится в опубликованном на канале штаба в Telegram заявлении.

"Информагентство Ura.ru сообщило информацию со ссылкой на источник о том, что в Тюмени скончался больной коронавирусом пациент. Эта информация не соответствует действительности: самочувствие мужчины удовлетворительное", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.