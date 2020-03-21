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Экскаватор провалился под лед на зимней дороге в ХМАО

Никто не пострадал

ТАСС, 21 марта. Экскаватор частично провалился под лед на зимней дороге Ханты-Мансийск - Согом в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 12:15 (мск) поступило сообщение о частичном провале под лед экскаватора на 11-м км автозимника Ханты-Мансийск - Согом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Спасатели просят водителей учитывать погодные условия и максимальную грузоподъемность ледовых переправ - сейчас она на уровне 5 т.

 

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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