Экскаватор провалился под лед на зимней дороге в ХМАО

ТАСС, 21 марта. Экскаватор частично провалился под лед на зимней дороге Ханты-Мансийск - Согом в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 12:15 (мск) поступило сообщение о частичном провале под лед экскаватора на 11-м км автозимника Ханты-Мансийск - Согом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Спасатели просят водителей учитывать погодные условия и максимальную грузоподъемность ледовых переправ - сейчас она на уровне 5 т.