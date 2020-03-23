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В регионах УФО ожидаются оттепель и морозы до минус 19 градусов

В Тюменской области ночь с 23 на 24 марта станет самой холодной в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют оттепель в ближайшие два дня в регионах Уральского федерального округа. В некоторых районах Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) возможно понижение температуры до минус 19 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах в среду.

"В Челябинской, Курганской и Свердловской областях ближайшие сутки-двое особых осадков не ожидается. Ночами будет подмораживать, днем слабые оттепели пока. Днем будут небольшие плюсовые температуры, от ноля до пяти градусов тепла, а ночные температуры до минус 10 градусов пока будут удерживаться", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тюменской области ближайшие три дня осадков не ожидается, ветер усилится до 10 м/с. Температура днем возрастет до шести градусов выше ноля. Ночь с понедельника на вторник, то есть с 23 на 24 марта, станет самой холодной в ближайшие дни, температура опустится до минус 19 градусов при прояснении.

В Ямало-Ненецком автономном округе ночная температура опустится до 15 градусов мороза, днем же поднимется до четырех градусов тепла, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Небольшой, местами умеренный снег по округу будет три дня. Ветер преимущественно западных, северо-западных направлений, порывы до 20 м/с", - сказали в отделе.

По данным гидрометцентра ХМАО, в Югре 23 марта ожидается небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений, умеренный. Температура днем опустится до минус шести градусов, на севере региона до минус 15 градусов. Во вторник и среду, 24 и 25 марта, в Югре прогнозируется небольшой снег, ветер западных направлений умеренный, температура ночью опустится до минус 10 градусов, днем потеплеет до плюс пяти градусов.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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