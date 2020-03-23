"Уральский приборостроительный завод" планирует производить систему управления для SSJ 100

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. АО "Уральский приборостроительный завод" (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех"), одно из ведущих предприятий по производству авиаоборудования, будет производить системы управления для самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Булат Гайнутдинов.

"По Superjet идет разработка данных систем отечественного производства, так как пока там стоят не все "наши" изделия. Мы уверены в том, что будем участвовать в серийном выпуске систем управления для Superjet в сотрудничестве с двумя институтами, которые входят в концерн "КРЭТ". Так же, как мы участвуем в серийном выпуске изделий для ИВК-КСУ-МС-21 для МС-21", - сказал он.

Предприятие также будет производить системы управления для самолетов МиГ-31БМ и Ту-160М.

"Учитывая плотные партнерские отношения с нашими институтами, следующие серийные модернизованные изделия будут оснащены нашими системами управления. Мы уже работаем над этим и участвуем в конструкторских работах по этим самолетам", - сказал Гайнутдинов, отвечая на вопрос о производстве систем управления для самолетов МиГ-31 БМ и Ту-160М.

Superjet 100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на выполнение полетов на расстояние до 5 тыс. км. Он стал первым гражданским серийным самолетом, созданным в России после распада СССР, и первым российским пассажирским лайнером, разработанным с использованием цифровых технологий.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения - 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

Стратегический бомбардировщик Ту-160М - глубоко модернизированная версия Ту-160. Он будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.

АО "Уральский приборостроительный завод" - одно из уникальных и ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту сложнейших гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования, разработке и серийному производству медицинской техники.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников - около 43 тыс. человек.