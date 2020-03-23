СК начал проверку по сообщениям об избиении детей в курганском детском доме

ТАСС, 23 марта. Следственный комитет начал проверку по сообщениям об оскорблении и избиении детей в детском доме в Катайске Курганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация об оскорблении и избиении воспитанников Катайского детского дома одним из его воспитателей. По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Курганской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что указанные в местных СМИ обстоятельства будут проверены, в результате будет принято процессуальное решение.