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СК начал проверку по сообщениям об избиении детей в курганском детском доме

Информация об этом выявлена в ходе мониторинга СМИ

ТАСС, 23 марта. Следственный комитет начал проверку по сообщениям об оскорблении и избиении детей в детском доме в Катайске Курганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация об оскорблении и избиении воспитанников Катайского детского дома одним из его воспитателей. По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Курганской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что указанные в местных СМИ обстоятельства будут проверены, в результате будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияКурганская область
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