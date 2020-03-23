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Распространение коронавируса нового типа

Пандемия внесла корректировки работу вузов, мечетей и тренировки спортсменов на Урале

В округе на данный момент зафиксировано 16 случаев заражения новым коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа вслед за Москвой вводят все больше ограничений на работу различных учреждений и организаций. О том, какие из них попали под закрытие, а какие уходят в онлайн-пространство, - в материале ТАСС.

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На Урале зафиксировано 16 случаев заражения новым коронавирусом. Так, в Свердловской области - девять случаев заражения, в Челябинской и Курганской областях - по одному случаю, в Тюменской области три, включая студентку из КНР, которая была выписана из больницы 11 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), подтверждено два случая.

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В Уральском федеральном университете перевели дни открытых дверей в онлайн-режим. Ближайшие встречи с абитуриентами в дистанционном формате пройдут с 27 по 29 марта, о правилах приема и особенностях обучения на конкретных образовательных программах расскажут представители институтов социально-экономической, естественно-научной и инженерной направленности. "Для этого мы создали мобильную студию в библиотеке, в которой проводим прямые трансляции с представителями институтов. У абитуриентов также есть возможность познакомиться с презентацией о правилах приема на 2020 год", - отметили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее в вузе уже состоялся онлайн-день открытых дверей для гуманитарного института УрФУ. Абитуриентам рассказали о новых направлениях подготовки, которые запустятся в вузе уже в 2020 году. Среди них "Телевидение", "Судебная экспертиза" и другие.

Ежегодный молодежный конвент УрФУ в Екатеринбурге, направленный на популяризацию научной деятельности, из-за коронавируса 26 марта пройдет в дистанционном формате. "Мы приняли решение полностью проводить мероприятие онлайн. Мы организуем платформу с несколькими точками подключения. Соответственно, это будет формат некоего расширенного пленарного заседания", - рассказала ТАСС директор департамента политологии и социологии Анна Гурарий.

Она отметила, что у слушателей будет возможность задать все интересующие их вопросы. А участникам конференции предоставят платформу для размещения докладов. По мнению организаторов конвента, перевод в онлайн поможет увеличить количество слушателей мероприятия, так как подключиться к нему сможет любой желающий.

Организаторы ежегодного фестиваля уличного искусства "Стенограффия", который традиционно проводит летом агентство "StreetArt" при поддержке администрации Екатеринбурга, в понедельник сообщили журналистам, что проекты художников могут быть перенесены в онлайн-пространство. "Сейчас из-за коронавируса <...> есть такая пауза, когда нам стоит проработать "план Б", но от "плана А" мы не отказываемся, мы на связи с художниками. У нас даже есть проекты, которые можно рисовать онлайн, поэтому мы готовы к разным форматам", - сказал руководитель фестиваля Константин Рахманов.

Изменения в работе мечетей

Муфтий Ханты-Мансийского автономного округа Тагир Хазрат сообщил ТАСС, что в регионе временно приостановили работу все мечети. "Да, мечети временно не работают, службы в них не проводятся. Пока до 15 апреля приостановлена их работа. В мечетях сейчас только дежурные имамы находятся", - сказал он.

В других регионах УФО о закрытии мечетей пока не сообщали.

Ханты-Мансийская православная митрополия не намерена прекращать массовые службы несмотря на риск распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе организации. "Сегодня, несмотря на предложения о закрытии храмов, богослужения здесь будут совершаться, ибо это наша надежда, наша сила, наше упование. Будут соблюдаться все санитарные нормы в части соприкосновения с храмовыми святынями и иконами, но молитва в храме не будет оставлена", - приводят в пресс-службе слова митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Мероприятия не отменены в епархиях других регионов Уральского округа, но при этом усилен санитарный контроль.

Тренировки спортсменов

В пресс-службе хоккейного клуба "Трактор" (Челябинская область) ТАСС сообщили, что принято решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы клуба из-за угрозы распространения коронавируса. "Соответствующее распоряжение вступает в силу 23 марта и будет действовать до 6 апреля", - сказала собеседница агентства.

Хоккейный клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга, по информации на текущий момент, не приостановил тренировки спортсменов.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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