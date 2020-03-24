В Тюмени завершили расследование дела об убийстве мужчины в 1990 году

ТАСС, 24 марта. Тюменские следователи завершили расследование убийства мужчины, совершенное в 1990 году рядом с железнодорожным вокзалом областного центра. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте СК РФ.

По данным следствия, мужчина ехал в Екатеринбург к невесте, однако был убит для получения денег, смерть мужчины наступила от кровопотери. Спустя 29 лет причастные к преступлению найдены. Ими оказались жители Тюмени, один из которых - 56-летний мужчина - отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу, двое других (57-летние мужчины) нигде не работали и ранее были судимы.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. В один из дней с 29 сентября по 7 октября 1990 года обвиняемые, которые вели асоциальный образ жизни, решили совершить хищение имущества у кого-либо из пассажиров железнодорожного вокзала Тюмени. В зале ожидания они увидели потерпевшего, который работал сварщиком в городе Нижневартовске и ехал к невесте в город Свердловск (Екатеринбург). <...> Завладев его имуществом, в том числе денежными средствами, обвиняемые скрылись", - говорится в сообщении.

В настоящее время дело передано в суд. Мужчины обвиняются по статьям "Разбой" и "Умышленное убийство".