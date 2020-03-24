Заболеваемость туберкулезом в Свердловской области снизилась на 45% за восемь лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Свердловской области за последние восемь лет снизилась на 45%, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" Игорь Черняев.

"За последние восемь лет нам удалось достичь определенных успехов в борьбе с туберкулезом: заболеваемость населения Свердловской области за этот период снизилась на 45%, смертность - вдвое по сравнению с 2010 годом. Это говорит о том, что у нас есть все предпосылки для дальнейшего снижения эпидемиологической нагрузки на население. Хотелось бы отметить, что Свердловская область всегда была лидером по охвату населения профосмотрами", - сказал Черняев.

Он отметил, что снижения заболеваемости удалось достичь за счет раннего выявления случаев туберкулеза и своевременного лечения. "Когда мы выявляем пациента с туберкулезом, его пролечиваем, мы прекращаем эпидемиологическую цепочку, передачу инфекции другим людям, прежде всего детям и подросткам", - добавил Черняев.

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова отметила, что в 2019 году профилактические осмотры на туберкулез прошли 85% взрослого населения региона. "Охват взрослого населения профилактическими осмотрами на туберкулез в 2019 году составил 85%, более 60% больных туберкулезом выявлены именно на профосмотрах", - сказала она, отметив, что показатели говорят об эффективной работе по профилактике.

В этом году, как отметил главный врач Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии - филиала ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Евгений Егоров, в области ожидают появления новых препаратов против туберкулеза. "Если говорить о том, что появилось нового, мы ждем еще несколько противотуберкулезных препаратов, которые в комплексе с имеющимися позволят нам решить проблему лекарственно-устойчивого туберкулеза", - сказал Егоров. Он пояснил ТАСС, что в область будет доставлен препарат "Деламанид". Второй препарат, который ожидают в регионе, проходит процедуру регистрации.

24 марта ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза. Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Чаще всего палочки Коха поражают легкие, но иногда и нервную, мочеполовую, костную, пищеварительную системы, мозг, кожу, глаза. Общими симптомами легочного туберкулеза являются кашель, иногда с мокротой и кровью, боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот.