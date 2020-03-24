{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заболеваемость туберкулезом в Свердловской области снизилась на 45% за восемь лет

Этого удалось достичь за счет раннего выявления случаев заболевания и своевременного лечения
Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Свердловской области за последние восемь лет снизилась на 45%, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" Игорь Черняев.

"За последние восемь лет нам удалось достичь определенных успехов в борьбе с туберкулезом: заболеваемость населения Свердловской области за этот период снизилась на 45%, смертность - вдвое по сравнению с 2010 годом. Это говорит о том, что у нас есть все предпосылки для дальнейшего снижения эпидемиологической нагрузки на население. Хотелось бы отметить, что Свердловская область всегда была лидером по охвату населения профосмотрами", - сказал Черняев.

Он отметил, что снижения заболеваемости удалось достичь за счет раннего выявления случаев туберкулеза и своевременного лечения. "Когда мы выявляем пациента с туберкулезом, его пролечиваем, мы прекращаем эпидемиологическую цепочку, передачу инфекции другим людям, прежде всего детям и подросткам", - добавил Черняев.

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова отметила, что в 2019 году профилактические осмотры на туберкулез прошли 85% взрослого населения региона. "Охват взрослого населения профилактическими осмотрами на туберкулез в 2019 году составил 85%, более 60% больных туберкулезом выявлены именно на профосмотрах", - сказала она, отметив, что показатели говорят об эффективной работе по профилактике.

В этом году, как отметил главный врач Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии - филиала ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Евгений Егоров, в области ожидают появления новых препаратов против туберкулеза. "Если говорить о том, что появилось нового, мы ждем еще несколько противотуберкулезных препаратов, которые в комплексе с имеющимися позволят нам решить проблему лекарственно-устойчивого туберкулеза", - сказал Егоров. Он пояснил ТАСС, что в область будет доставлен препарат "Деламанид". Второй препарат, который ожидают в регионе, проходит процедуру регистрации.

24 марта ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза. Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Чаще всего палочки Коха поражают легкие, но иногда и нервную, мочеполовую, костную, пищеварительную системы, мозг, кожу, глаза. Общими симптомами легочного туберкулеза являются кашель, иногда с мокротой и кровью, боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Волонтеры помогут пожилым россиянам в самоизоляции и с бытовыми нуждами
Добровольцы готовы не только помогать с покупкой лекарств и продуктов, но и организовать досуг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС