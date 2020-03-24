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Пожар площадью 600 кв. м произошел в ангаре в Тюмени

В результате инцидента пострадавших нет
Описание
© ГУ МЧС России по Тюменской области

ТАСС, 24 марта. Пожар площадью 600 квадратных метров произошел в ангаре на окраине Тюмени. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет. Очаг пожара обнаружен", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что общая площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м. От МЧС работают 12 единиц техники, 42 человека личного состава.

Теги
РоссияТюменская область
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