Пожар площадью 600 кв. м произошел в ангаре в Тюмени

ТАСС, 24 марта. Пожар площадью 600 квадратных метров произошел в ангаре на окраине Тюмени. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет. Очаг пожара обнаружен", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что общая площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м. От МЧС работают 12 единиц техники, 42 человека личного состава.