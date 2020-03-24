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Пожар в ангаре в Тюмени локализован на площади 950 кв. метров

В здании обрушилась кровля на 350 кв. метров

ТАСС, 24 марта. Пожар в ангаре на окраине Тюмени локализован на площади 950 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее во вторник ТАСС сообщал, что пожар площадью 600 квадратных метров произошел в ангаре в Тюмени. Общая площадь ангара составляет 2,5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

"Объявлена локализация на площади 950 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС уточнили, что также обрушилось еще 200 кв. метров кровли, таким образом общая площадь обрушения кровли составила 350 кв. метров.

Теги
РоссияТюменская область
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