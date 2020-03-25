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Районную прокуратуру в Челябинске закрыли на карантин по коронавирусу

Инфекция ранее была диагностирована у членов семьи одной из сотрудниц

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Коллектив прокуратуры Металлургического района Челябинска отправлен на карантин после того, как у членов семьи одной из сотрудниц был диагностирован новый коронавирус. При этом, по поступившим данным лабораторных исследований, взятые пробы у всех 23 прокурорских работников показали отрицательный результат, сообщили ТАСС в среду в пресс-центре областной прокуратуры.

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"Родственник одной из сотрудниц прокуратуры Металлургического района Челябинска через некоторое время после поездки за границу почувствовал недомогание, в связи с чем обратился к врачам. В результате он и члены его семьи госпитализированы - выявлена коронавирусная инфекция. Они получают необходимое лечение в инфекционном стационаре под наблюдением врачей, заболевание протекает в легкой форме. В здании прокуратуры района проведены противоэпидемиологические мероприятия, весь коллектив изолирован и находится на карантине вместе с членами семей. По поступившим данным лабораторных исследований, взятые пробы у всех 23 работников показали отрицательный результат", - сказали в пресс-центре.

В областной прокуратуре добавили, что люди продолжают находиться на карантине в условиях самоизоляции. На 11-й день у всех будут взяты повторные пробы.

Все необходимые надзорные функции и прием населения Металлургического района в настоящее время обеспечиваются сотрудниками аппарата прокуратуры региона.

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РоссияЧелябинская область
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