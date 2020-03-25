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75-летие Победы

На Урале к 75-летию Победы оцифровали коллекцию нот времен войны

В интернете размещены 365 электронных нотных книг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Библиотека имени В. Г. Белинского в Екатеринбурге оцифровала коллекцию из более чем 360 нотных книг времен Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. Об этом говорится в сообщении, распространенном библиотекой в среду.

"В годы Великой Отечественной войны выпуск музыкальной литературы был значительно сокращен. <...> В Год памяти и славы библиотека подготовила для читателей уникальные материалы, относящихся к 1941-1945 годам. Мы оцифровали и выложили в нашей электронной библиотеке коллекцию нот, изданных во время Великой Отечественной войны и хранящихся в фонде музыкально-нотного отдела Белинки. <...> Многие песни, написанные в годы войны, незаслуженно забыты и не исполняются, возможно, благодаря оцифровке, они получили новую жизнь и возможность опять зазвучать!" - говорится в сообщении. На сайте разместили 365 электронных нотных книг.

В библиотеке отмечают, что самый большой тираж нот, изданных в годы войны, был выпущен именно в Свердловске (современный Екатеринбург - прим. ТАСС) - 90 тыс. экземпляров "Уралочки" Арама Хачатуряна. В среднем же, по их данным, за год выпускалось около 1,4 тыс. наименований нотных изданий, в основном тираж составлял 1 тыс. экземпляров.

"Война отодвинула планы Музыкального государственного издательства, с первых же дней оно перестроило работу на военный лад, и подавляющее большинство изданий составили военно-патриотические песни и марши, выходившие в сборниках или отдельными изданиями-листовками. <...> Однако репертуар нот, изданных в годы Великой Отечественной войны, крайне разнообразен, <...> печатались также классические произведения как русских, так и зарубежных композиторов, учебные пособия, русские и украинские народные песни, произведения композиторов союзных республик, детские песни. В предлагаемой нотной коллекции можно найти немало и песен, посвященных Уралу и уральцам", - рассказывают в библиотеке.

Также там разместили коллекции газет и книг военных лет.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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