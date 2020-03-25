Власти регионов УФО рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

В Уральском федеральном округе на данный момент зафиксировано 24 случая заражения новым коронавирусом. Четыре новых случая подтверждены в Челябинской области 25 марта. Единственным регионом округа, где пока не зафиксировано заболевших новым коронавирусом, является Ямало-Ненецкий автономный округ.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Двадцать четыре случая заражения коронавирусом выявлены в регионах Уральского федерального округа (УФО). Один из пациентов в Екатеринбурге находится в состоянии средней степени тяжести, состояние одного из пациентов в Тюменской области оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в среду региональные власти.

Лидер по количеству зараженных в округе - Свердловская область, в регионе зарегистрировано 13 случаев заражения новым коронавирусом. "Все больные находятся в больнице номер 40, даже те, у кого подозрение. Больные находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением одного, он находится в состоянии средней тяжести, хотя есть положительная динамика, за ним усилено наблюдение", - сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что один из двух заболевших находится в стабильно тяжелом состоянии. У него много сопутствующих хронических заболеваний. Второй пациент находится в хорошем состоянии.

В Челябинской области подтверждено заражение коронавирусом пяти человек, по данным местных властей, по состоянию на 25 марта, "болезнь протекает не в тяжелой форме". "Все [пациенты] под наблюдением в боксах инфекционных отделений. У всех все хорошо", - сказали ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), где подтверждено два случая заражения новым коронавирусом, больные находятся на лечении в больнице Сургута. По данным департамента здравоохранения Югры, их состояние удовлетворительное, угрозы для их жизни нет. По данным департамента здравоохранения Курганской области, состояние пациента с коронавирусом оценивается как удовлетворительное. Ранее, 21 марта губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что заражение коронавируса подтвердилось у ребенка, вернувшегося из Испании.