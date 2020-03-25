Школьники создадут виртуальные проекты для Литературного квартала в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Екатеринбургские школьники начали разработку мобильных приложений, 3D-моделей экспонатов, виртуальных экскурсий, литературных игр и других проектов при помощи VR- и AR-технологий для музеев Литературного квартала. Об этом сообщается на официальном сайте управления культуры Екатеринбурга в среду.

"В Екатеринбурге стартовал проект "Литературный квартал. 4.0" - AR- и VR-лаборатория для подростков. Школьники создадут проекты с помощью VR- и AR-технологий по тематике музеев Литературного квартала. Это могут быть мобильные приложения, 3D-модели экспонатов, виртуальные экскурсии, литературные игры и так далее - некоторые проекты уже находятся в стадии проработки <...> Сейчас для ребят, желающих развиваться и дальше в VR- и AR-технологиях, будет создана онлайн-школа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для поощрения участников проекта организаторы разработали наклейки и футболки, с коллажами из портретов известных русских писателей и поэтов, в шуточной форме отображающих, как бы классики жили в современном мире и обходились с гаджетами.

Литературный квартал находится в центре Екатеринбурга, в него входят литературно-мемориальный дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка (памятник культуры федерального значения), единственный на Урале музей писателя Федора Решетникова (памятник культуры регионального значения), музей "Литературная жизнь Урала XX века" в деревянном здании начала прошлого столетия. В парке Литературного квартала часто проходят концерты классической музыки и поэтические марафоны.