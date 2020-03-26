Все зимние автодороги Ямала закрыли из-за метели

ТАСС, 26 марта. Все действующие зимние автодороги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыты из-за метели и сильного ветра. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО в четверг.

"Автозимник Салехард - Надым в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, снег, метель, плохая видимость) закрыт для всех транспортных средств", - говорится в сообщении.

Аналогичная информация поступила также по зимникам Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и Коротчаево-Красноселькуп.

Всего на Ямале четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км), еще одна дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км) пока не введена в эксплуатацию.

По данным синоптиков, в четверг на территории региона прогнозируется ветер с порывами до 14 м/с, снег, местами метель.