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Тюменские власти выплатят 2 тыс. руб. людям старше 65 лет

По словам губернатора Александра Моора, средства также получат жители региона, имеющие хронические заболевания
Губернатор Тюменской области Александр Моор Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 26 марта.  Власти Тюменской области выплатят по 2 тыс. рублей людям старше 65 лет или имеющим хронические заболевания, которые обязаны с 28 марта по 10 апреля жить в режиме самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в обращении к жителям.

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На данный момент в Тюменской области зарегистрировано 3 случая коронавируса. Один был зарегистрирован еще в конце января у китайской студентки, которая в феврале выписана. Остальные два человека заболели в марте, они проходят лечение.

"В связи с самоизоляцией могут возникнуть дополнительные финансовые расходы, поэтому принято решение о единоразовой выплате в 2 тыс. рублей каждому человеку старше 65 лет или имеющему хронические заболевания. С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сказал он.

Моор добавил, что тем, кто нарушит данный режим, будут блокировать транспортные карты. Доставлять продукты и лекарства на дом будут волонтеры и социальные службы.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичРаспространение коронавируса нового типа
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