Военные химики переброшены из Поволжья на Урал в рамках внезапной проверки войск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Военнослужащие и специальная техника бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) переброшены из Саратовской области на полигон под Екатеринбургом в рамках внезапной проверки ВС РФ. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что целью внезапной проверки, начавшейся в ВС РФ по решению президента Владимира Путина, является повышение уровня готовности для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусом.

"Всего в учениях задействованы группировка из более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц военной техники, в том числе автоматизированные пункты контроля специальной обработки КРПП-2, тепловые машины специальные ТМС-65М, автомобильные разливочные системы АРС-14 КМ, полевые лаборатории экспресс-анализа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прибывшие расчеты РХБЗ приступили к развертыванию площадок специальной и санитарной обработки личного состава, военной техники, промышленной и жилой инфраструктуры.

Ранее в среду в ЦВО сообщили, что военнослужащие медицинского отряда специального назначения развернули на полигоне под Екатеринбургом модульный полевой госпиталь для проверки выполнения задач по борьбе с коронавирусом. Оперативные штабы в округе развернуты на базе Екатеринбургского, Кемеровского, Новосибирского, Самарского, Саратовского, Челябинского территориальных гарнизонов.