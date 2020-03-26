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Умер бывший первый секретарь тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков

Он руководил регионом с 1973 по 1990 год

ТАСС, 26 марта. Бывший первый секретарь тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков, который руководил Тюменской областью с 1973 по 1990 год, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил в четверг на официальной странице в Instagram губернатор региона Александр Моор.

"Вчера ушел из жизни Геннадий Павлович Богомяков. Он руководил Тюменской областью 17 лет, с 1973 по 1990 годы. Геннадий Павлович прожил 89 лет. Соболезную родным и близким, это невосполнимая потеря", - написал губернатор

Богомяков родился в 1930 году. Прошел путь от заместителя директора Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института до первого секретаря Тюменского обкома КПСС. Был почетным гражданином Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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