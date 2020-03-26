Уральский федеральный университет открыл жителям бесплатный доступ к своим онлайн-курсам

Один из главных вузов округа - Уральский федеральный университет - открыл бесплатный доступ к 52 онлайн-курсам на платформе "Открытое образование". По данным пресс-службы вуза, в общей сложности вуз получил более 800 заявок на участие в курсах, самыми популярными стали "Безопасность жизнедеятельности" и "Управление интеллектуальной собственностью". Кроме того, вуз проводит вебинары для преподавателей по переходу на дистанционное обучение.

В УФО на данный момент зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Свердловской области - 20 человек. В Челябинской области выявили коронавирус у восьми жителей, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) - у четырех человек, в Курганской области - у одного человека, в Тюменской области зарегистрировано три случая, однако один был зафиксирован в январе, пациентка выписана в феврале. Не выявлено зараженных COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе.

ТАСС, 26 марта. Учебные заведения Уральского федерального округа (УФО) во время перехода на дистанционный формат работы и учебы предлагают желающим бесплатно получить новые знания с помощью онлайн-курсов. Например, Уральский федеральный университет в Екатеринбурге сообщил в четверг журналистам, что открыл бесплатный доступ к 52 программам.

В небольшом поселке городского типа в Курганской области - Каргаполье - местный детско-юношеский центр "Радуга" открыл районный онлайн-конкурс для детей "Пасхальная радость", который научит их создавать и расписывать глиняные игрушки с традиционными орнаментами и рисунками.

Почти все студенты покинули общежития вузов. В Уральском горном госуниверситете сообщили ТАСС, что на данный момент в общежитиях проживает более 400 студентов, до каникул их было около 1,6 тыс. человек. В общежитиях Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) усилены меры профилактики. Дважды в день в общежитиях делается влажная уборка всех мест общественного пользования, каждые два часа дезинфицируются ручки дверей, регулярно проветриваются коридоры.

Бизнес просит о помощи

Обеспокоенность выражают бизнесмены округа. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх сообщила, что с прошлой недели к ней обращаются как отдельные предприятия, так и бизнес-сообщества. Больше всего обращений поступает от предпринимателей индустрии развлечений.

Из-за ограничения проведения массовых мероприятий с численностью более 50 человек некоторым пришлось приостановить свою деятельность либо отказаться от работы. Предприниматели уже сформулировали свои пожелания, наиболее распространенным является признать существующее положение обстоятельством непреодолимой силы, чтобы минимизировать издержки по договорам.

Заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал журналистам, что в фонде зафиксировали увеличение количества звонков примерно в два раза. Вопросы предпринимателей связаны с конкретными шагами, которые предпримет фонд в текущей ситуации. Они касаются микрозаймов, выданных фондом, и реструктуризации задолженностей.

Губернатор региона Евгений Куйвашев уже отреагировал на обеспокоенность бизнеса. По его словам, в ближайшее время министерство финансов региона подготовит предложения о корректировке областного бюджета. Это необходимо, чтобы выполнить все обязательства, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

Состояние больных

За последние сутки число заразившихся новым коронавирусом в УФО увеличилось на 12 и достигло 36. Медики фиксируют состояние средней тяжести у пяти пациентов, инфицированный мужчина в Тюменской области находится в тяжелом состоянии.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Майя Соловьева сообщила журналистам, что два новых случая являются завозными. Заместитель регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева уточнила ТАСС, что они прибыли из ОАЭ. Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что медики оценивают их состояние как средней тяжести, угрозы их жизни нет. В Минздраве Челябинской области ТАСС сообщили, что все восемь заразившихся коронавирусом граждан чувствуют себя хорошо, болезнь протекает у них в легкой форме.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на ежедневном брифинге сообщила, что один из двух заразившихся коронавирусом находится в стабильно тяжелом состоянии, второй мужчина чувствует себя хорошо.