В Курганской области открыли ситуационный центр для помощи бизнесу в связи с коронавирусом

ТАСС, 26 марта. Власти Курганской области открыли ситуационный центр для помощи бизнесу на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Чтобы помочь предпринимателям преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются в связи с коронавирусной инфекцией, в регионе действует ситуационный центр при Управлении федеральной налоговой службы России по Курганской области. С центром взаимодействует правительство региона, налажен обмен информацией с кредитными организациями и бизнес-сообществом. Одна из основных задач регионального центра - сбор обращений от налогоплательщиков по экономическим и социальным проблемам, связанным с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В регионе для снижения нагрузки на бизнес в сложный период обсуждают введение некоторых мер. Так, здесь уже приостановили выездные проверки налоговой службы, применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по банковским счетам налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

В пресс-службе отмечают, что налогоплательщики, сложная ситуация которых непосредственно связана с распространением коронавируса, будут находиться на особом контроле.

Также регион рассматривает вопрос введения для предпринимателей отсрочки платежа за аренду государственного и муниципального имущества, рассрочки основного платежа по микрозаймам, которые выданы через Фонд микрофинансирования, добавляют в правительстве.

"По поручению губернатора Вадима Шумкова мы сейчас разрабатываем дополнительные меры, которые позволят поддержать наш малый и средний бизнес, особенно в тех сферах, которые сейчас оказались в самом сложном положении. Правительство Курганской области обратилось в Правительство РФ с тремя предложениями, которые требуют решения на федеральном уровне: снизить процентные ставки по кредитам в кредитных организациях для МСП отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, продлить режим налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства в виде единого налога на вмененный доход до 2024 года, приостановить процесс перехода на обязательную маркировку товаров", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора по экономической политике Владимира Архипова.