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В нескольких регионах УФО ожидается потепление до плюс 13 градусов

28 и 29 марта возможны осадки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Потепление до плюс тринадцати градусов и осадки в виде снега ожидаются в регионах Уральского федерального округа в конце марта. Об этом сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону.

"По 31 марта [в Курганской, Челябинской и Свердловской областях] будет достаточно тепло, осадков практически никаких. При юго-западном ветре температура ночью от нуля до минус пяти градусов, днем - от шести до двенадцати градусов тепла", - сказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

На сайте Уральского гидрометцентра уточняется, что в выходные дни, 28 и 29 марта, возможны осадки в виде снега. В Курганской области осадки - снег и дождь - ожидаются в пятницу, 27 марта, сообщили в Курганском гидрометцентре. По данным МЧС по Челябинской области, также в пятницу мокрый снег пройдет и в Челябинской области.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тюменской области в ближайшие три дня ветер усилится до 18 м/с. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются только в пятницу, 27 марта. В воскресенье, 29 марта ожидается заметное потепление, температура днем возрастет до восьми градусов выше нуля, местами до 13 градусов. Ночь с субботы на воскресенье, то есть с 28 на 29 марта, станет самой теплой в ближайшие дни, температура вырастет до нуля градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до понедельника, 30 марта, будет ветрено, возможны порывы до 20 м/с, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Снег и мокрый снег ожидаются на протяжении всех трех дней. Максимальная температура днем будет 29 марта, она вырастет до пяти градусов выше нуля, минимальная температура возможна ночью на 29 марта - до минус 14 градусов при прояснении. "Эта погода характерна для конца марта, все как всегда: весенняя температура, ветер", - сообщили в отделе.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в регионе 27 марта ожидается небольшой снег и гололед. Порывы ветра достигнут 19 м/с, температура днем повысится до плюс пяти градусов, ночью опустится до минус пяти градусов. В выходные, 28 и 29 марта, в ХМАО прогнозируется небольшой снег, ветер до 12 м/с. Температура ночью опустится до минус трех градусов, днем потеплеет до плюс четырех градусов.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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