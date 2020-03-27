Количество погибших при пожаре в Екатеринбурге возросло до восьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в двухэтажном доме в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Женщина, которая была госпитализирована, умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Пожар произошел в ночь на 27 марта. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля. Погибли семь человек, один пострадал. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Как ранее сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уголовного розыска считают, что причиной пожара мог стать поджог.

"Женщина, которая была госпитализирована с улицы Омской, погибла. У нее был достаточно большой процент ожогов тела", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 200 кв. метров. Он был локализован в 21:49 мск, открытое горение ликвидировано в 23:29 мск. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.