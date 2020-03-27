{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество погибших при пожаре в Екатеринбурге возросло до восьми

Умерла госпитализированная в результате ЧП женщина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в двухэтажном доме в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Женщина, которая была госпитализирована, умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

На эту тему

Пожар произошел в ночь на 27 марта. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля. Погибли семь человек, один пострадал. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Как ранее сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уголовного розыска считают, что причиной пожара мог стать поджог.

"Женщина, которая была госпитализирована с улицы Омской, погибла. У нее был достаточно большой процент ожогов тела", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 200 кв. метров. Он был локализован в 21:49 мск, открытое горение ликвидировано в 23:29 мск. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В регионах РФ дежурные группы в детсадах готовы принять детей сотрудников экстренных служб
Следующая неделя для россиян будет нерабочей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС