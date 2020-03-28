В Свердловской области выписан первый пациент, вылечившийся от коронавируса

ТАСС, 28 марта. Врачи выписали первого пациента в Свердловской области, который вылечился от коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Свердловской области.

"В Свердловской области выписали первого пациента с COVID-19. Профессионализм врачей позволил в короткие сроки поставить женщину на ноги, предупредив развитие осложнений. Пациентка полностью излечилась", - говорится в сообщении.

Женщина находилась в екатеринбургской больнице № 40, 28 марта она была выписана из медучреждения.