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Распространение коронавируса нового типа

СК начал первую проверку о несоблюдении режима самоизоляции в Свердловской области

Вернувшаяся из Тайланда женщина заявила в соцсетях, что она не намерена проходить медицинское обследование и продолжает посещать общественные места

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Свердловские правоохранительные органы инициировали первую проверку по сообщению о несоблюдении режима самоизоляции жительницей области, вернувшейся из Таиланда, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

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"Следственным отделом по городу Алапаевск Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению в сети интернет о том, что жительница Алапаевска вернулась домой после путешествия в Королевство Таиланд, заявляя при этом посетителям страницы в одной из социальных сетей, что не намерена проходить медицинское обследование в режиме карантина на предмет возможного заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19). При этом в публикации указано, что женщина, несмотря на установленные ограничения, продолжает посещать общественные городские места (спортзал, кафе и так далее), создавая возможную опасность для жизни и здоровья других граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительным органам еще предстоит установить женщину, о которой идет речь в сообщении. Будет стоять вопрос о ее направлении на медобследование.

"По итогам действиям (бездействию) женщины будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия признаков нарушения санитарно-эпидемиологических правил и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей", - уточняют в пресс-службе.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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