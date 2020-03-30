Регионы УФО снижают налоговые ставки для бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом

В Свердловской области создан региональный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики строительной отрасли в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Штаб будет вести мониторинг цен на ключевые строительные материалы, мониторинг ситуации на строящихся объектах, особенно на строительстве многоквартирных жилых домов, за ситуацией с трудовыми мигрантами. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области вместе с ассоциацией строителей Урала разработали перечень предложений по мерам поддержки отрасли, среди которых субсидирование процентных ставок и ипотеки, кредитные и налоговые каникулы для застройщиков и другие меры.

В Тюменской области до конца 2020 года от уплаты транспортного налога и налога на имущество будут освобождены отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса. К таким отраслям отнесли авиа- и автоперевозки, организации культуры и досуга, дополнительного образования, туризма, общественного питания и другие.

В Уральском федеральном округе на данный момент зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Свердловской области - 24 человек. В Челябинской области коронавирус выявлен у 14 жителей, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) - у пятерых человек, в Курганской области - у одного человека, в Тюменской области зарегистрированы четыре случая. В Ямало-Ненецком автономном округе зараженных не выявлено.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) снизили ставки по налогам для бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса, в Тюменской области ряд отраслей освобождены от уплаты налогов до конца года. Какие ограничения вводят в регионах Уральского федерального округа (УрФО) - в материале ТАСС.

Одним из первых регионов, кто принял собственный пакет мер поддержки предпринимателей в период распространения коронавируса, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в первую очередь помощь получат наиболее пострадавшие отрасли: социально ориентированный бизнес, владельцы гостиниц и собственники продовольственных магазинов в труднодоступных населенных пунктах. Среди мер - снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения - с 5% до 1% и по единому налогу на вмененный доход - с 15% до 7,5%, фактическое обнуление ставки по аренде государственного и муниципального имущества. Кроме того, это единовременные денежные выплаты на компенсацию издержек по социальному бизнесу, беспроцентные займы для предпринимателей, которые ведут торговлю в труднодоступных населенных пунктах.

Помощь населению

Правительство Югры приняло решение об автоматическом продлении предоставления ежемесячного пособия на ребенка, компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Как отметила директор департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Тереза Пономарева, жители региона в 2020 году не будут обращаться в МФЦ и в центры социальных выплат. "Меры социальной поддержки будут продлены автоматически. Все необходимые документы, которые требуются для их продления, будут запрошены специалистами самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - сказала она.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на брифинге в понедельник сообщил журналистам, что "никаких дополнительных ограничений на территории региона вводиться не будет". При этом, если до сегодняшнего дня общественный транспорт работал без ограничений, то теперь графики движения "будут корректироваться исходя из реальной потребности". По словам губернатора, сейчас рассматривается возможности увеличить фонд оплаты труда медиков, в первую очередь врачей и медработников инфекционных отделений.

Новое в науке и культуре

Для некоторых сотрудников ботанического сада Уральского федерального университета (УрФУ) сделаны спецпропуски на время нерабочей недели. Связано это с тем, что в саду находится большое количество редких растений, за которыми требуется регулярный уход. В коллекции насчитывается 177 видов растений, половина из которых внесена в Красные книги разного уровня.

Частичный доступ на рабочие места сохранен и у сотрудников лаборатории медицинской физики на кафедре медицинской биохимии и биофизики университета, где занимаются разработкой лекарств, в том числе препарата от диабета. В лаборатории есть животные: крысы, мыши и лягушки, которых в течение недели будут кормить ученые, пояснили ТАСС в пресс-службе вуза.

Управление культуры Курганской области по просьбам местных жителей планирует до конца недели создать ресурс, на котором будут размещаться все онлайн-трансляции и онлайн-мероприятия учреждений культуры региона. Мастер-классы, экскурсии и прочее можно будет найти на одном источнике, сообщила в понедельник журналистам врио начальника управления Дарья Твердохлебова. "Мы очень надеемся, что в свете последних событий интерес жителей к культуре Курганской области не угаснет, а работа наших учреждений в режиме онлайн позволит сделать вынужденные "каникулы" интересными и насыщенными", - подчеркнула она.

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 836 случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.