{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Зауралье будут штрафовать за появление детей без родителей в местах скопления людей

Правительство региона рекомендует оставлять детей дома в соответствии с действующими в период пандемии ограничениями

ТАСС, 30 марта. Родителей детей, появляющихся без взрослых в местах массового скопления людей, в Курганской области будут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

"Предупреждение о штрафах за появление детей в местах массового скопления людей без родителей. <...> В случае появления несовершеннолетних за пределами дома (квартиры) без сопровождения законных представителей (в любое время дня), последние будут привлечены к административной ответственности за нарушение прав детей на охрану здоровья по статье 5.35 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что правительство региона рекомендует оставлять детей дома в соответствии с действующими в период пандемии коронавируса ограничениями на пребывание в общественных местах.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКурганская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: FISU скорректировала даты проведения Универсиады-2021
Соревнования пройдут с 18 по 29 августа 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС