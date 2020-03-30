В Зауралье будут штрафовать за появление детей без родителей в местах скопления людей

ТАСС, 30 марта. Родителей детей, появляющихся без взрослых в местах массового скопления людей, в Курганской области будут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

"Предупреждение о штрафах за появление детей в местах массового скопления людей без родителей. <...> В случае появления несовершеннолетних за пределами дома (квартиры) без сопровождения законных представителей (в любое время дня), последние будут привлечены к административной ответственности за нарушение прав детей на охрану здоровья по статье 5.35 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что правительство региона рекомендует оставлять детей дома в соответствии с действующими в период пандемии коронавируса ограничениями на пребывание в общественных местах.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.