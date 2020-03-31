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Центр цифровых технологий УрФУ планирует создать филиал в Турции в 2020 году

По словам директора центра Максима Сапогова, в Турции высок спрос на опыт специалистов университета, так как там активно формируются конструкторские бюро нового типа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Филиал Инжинирингового центра Уральского федерального университета (УрФУ) планируют открыть в Турции в 2020 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор центра Максим Сапогов.

"Мы видим большой спрос на наши знания в Турции, где появляется много новых производственных площадок, где формируются конструкторские бюро нового типа. Поэтому планируем в 2020 году открыть филиал Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения в Турции", - сказал Сапогов.

Инжиниринговый центр был создан в Екатеринбурге на базе Уральского федеральною университета (УрФУ) в октябре 2019 года. Его цель - обеспечить доступность технологий цифрового инжиниринга и передовых инженерных знаний для промышленных предприятий. Применяемые в инжиниринговом центре технологии сквозного цифрового проектирования позволяют испытывать разрабатываемые изделия еще до их появления "в железе" за счет комплексных компьютерных расчетных моделей и организации работы на базе современных информационных промышленных систем. Тем самым существенно снижаются ошибки при проектировании, значительно сокращается время на разработку изделий и количество дорогостоящих доводочных испытаний опытных образцов.

Теги
ТурцияРоссияСвердловская область
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