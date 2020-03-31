Двух работников "Газпром добычи Надым" в ЯНАО госпитализировали с подозрением на COVID-19

"В связи с выявлением лиц с подозрением на COVID-19 - двух работников Медвежинского газопромыслового управления (поселок Пангоды) - предписано отстранить их от работы", - сообщает компания.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Еще два работника "Газпром добыча Надым" на Медвежьем месторождении госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом говорится на корпоративном портале компании.

Кроме того, компания усилит дезинфекционный режим на объектах "Газпром добыча Надым" и обеспечит недопущение перемещения сотрудников МГПУ в другие структурные подразделения "Газпром добыча Надым". В компании также отметили, что работники госпитализированы в инфекционное отделение Надымской ЦРБ.

"Оказано содействие в обследовании около 250 лиц, которые могли контактировать с работниками с подозрением на COVID-19. Минимизировано передвижение транспорта и персонала между поселком Пангоды и газовыми промыслами Медвежьего месторождения, а также между газовыми промыслами", - говорится в сообщении.

Добыча газа на месторождении Медвежье при этом ведется в штатном режиме.

Ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы 20 вахтовиков с Бованенковского месторождения компании. На этом фоне "Газпром добыча Надым" с 27 марта полностью прекратил смену вахтового персонала как для своих работников, так и для подрядных организаций. Вахтовики, которые уже заехали на объекты, останутся там как минимум до середины мая.

В понедельник вахтовики с Бованенково были выписаны.